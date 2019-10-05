محمد بن مسعود - الدمام - " ليفربول " يواجه "ليستر سيتي" و" ريال مدريد " يستضيف "غرناطة" سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت، على موعد مع العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم. وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة): الدوري الإنجليزي - برايتون مع توتنهام هوتسبير - الساعة الثانية ونصف عصراً. - ليفربول مع ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء. - نوريتش سيتي ضد أستون فيلا - الساعة الخامسة مساء. - بيرنلي مع إيفرتون - الساعة الخامسة مساء. - واتفورد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء. - وست هام يونايتد مع كريستال بالاس - الساعة 19:30. الدوري الإسباني - ليغانيس ضد ليفانتي - الساعة الثانية بعد الظهر. - ريال مدريد مع غرناطة - الساعة الخامسة مساء. - فالنسيا يواجه ديبورتيفو ألافيس - الساعة 19:30. - أوساسونا مع فياريال - الساعة العاشرة مساء. الدوري الإيطالي - سبال مع بارما - الساعة 16:00. - هيلاس فيرونا ضد سامبدوريا - الساعة السابعة مساء. - جنوى يواجه ميلان – الساعة 21:45. الدوري الألماني - فرايبورغ مع بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30. - باير ليفركوزن ضد لايبزيغ - الساعة 16:30. - بايرن ميونخ يواجه هوفنهايم - الساعة 16:30. الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان يواجه أنجيه – الساعة السادسة مساء. - مونبلييه مع موناكو – الساعة التاسعة مساء. الدوريات الأوروبية المباريات المهمة كرة القدم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي 05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 11:28 AM Advertisements "ليفربول" يواجه "ليستر سيتي" و"ريال مدريد" يستضيف "غرناطة" تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الخمسة الكبرى تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الخمسة الكبرى سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت، على موعد مع العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم. وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة): الدوري الإنجليزي - برايتون مع توتنهام هوتسبير - الساعة الثانية ونصف عصراً. - ليفربول مع ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء. - نوريتش سيتي ضد أستون فيلا - الساعة الخامسة مساء. - بيرنلي مع إيفرتون - الساعة الخامسة مساء. - واتفورد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء. - وست هام يونايتد مع كريستال بالاس - الساعة 19:30. الدوري الإسباني - ليغانيس ضد ليفانتي - الساعة الثانية بعد الظهر. - ريال مدريد مع غرناطة - الساعة الخامسة مساء. - فالنسيا يواجه ديبورتيفو ألافيس - الساعة 19:30. - أوساسونا مع فياريال - الساعة العاشرة مساء. الدوري الإيطالي - سبال مع بارما - الساعة 16:00. - هيلاس فيرونا ضد سامبدوريا - الساعة السابعة مساء. - جنوى يواجه ميلان – الساعة 21:45. الدوري الألماني - فرايبورغ مع بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30. - باير ليفركوزن ضد لايبزيغ - الساعة 16:30. - بايرن ميونخ يواجه هوفنهايم - الساعة 16:30. الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان يواجه أنجيه – الساعة السادسة مساء. - مونبلييه مع موناكو – الساعة التاسعة مساء. ، تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الخمسة الكبرى ،

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