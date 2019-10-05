محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره

أعلن المغني المصري محمد رمضان، استعداده لإحياء حفل غنائي لأول مرة في دولة السعودية، ومن المقرر أن تكون منتصف شهر أكتوبر لفعاليات موسم الرياض.

وقال محمد رمضان خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي، إنه يستعد لمقابلة جمهوره السعودي لأول مرة خلال مسيرته الفنية، مضيفاً:" متحمس جداً للحفل ولمقابلة الجمهور"، ويشعر أنه سيقدم حفلاً ضخماً وناجحا.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس إدارة الهيئة العامة للترفيه أعلن عبر صفحته الشخصية، عن إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألواناً كثيرة من الفعاليات العالمية والأنشطة المتنوعة، وذلك بدءاً من 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسيكون الموسم تحت شعار (تخيل)، يضم 12 منطقة موزعة في الرياض، وهي (الرياض وبوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، ورياض صحاري) وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع.