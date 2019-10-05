“النقل” تصدر تنبيهاً لمستخدمي طريق وادي الفرع بالمدينة المنورة

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهاً لمستخدمي طريق وادي الفرع بأنه سيتم فتح السد بالقرب من قرية الفقير اليوم (السبت). وأوضح فرع النقل، أن عملية فتح السد بالقرب من قرية الفقير ستبدأ من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الساعة الـ12 ظهراً، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

ودعا فرع الوزارة، مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة من أجل سلامتهم.