باشرت الجهات الأمنية والإسعافية، محاولة انتحار شاب سعودي بالقرب من طلوع رغدان بمنطقة الباحة. وقالت مصادر إن الشاب ربط حول عنقه حبلًا، وحاول القفز من أعلى كوبري بمنطقة الباحة إلا أنه عند سقوطه، انقطع الحبل، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة. وتوضح الصور تواجد سيارات الشرطة والدفاع المدني في منطقة الحادث، التي شهدت توافد عدد من المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: شاب سعودي يحاول الانتحار من فوق كوبري في الباحة .. ومصادر تكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.