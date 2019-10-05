أعراض تنذر المرأة بالإصابة بسرطان الثدي.. تحذير من عادات خطيرة

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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التشخيص المبكر يرفع فرص علاج سرطان الثدي، لذا يتعين على المرأة إجراء فحوصات دورية بدءًا من الثلاثين.
وأضاف المركز الألماني أنه على المرأة استشارة الطبي فور ملاحظة الأعراض التالية:
– وجود عُقد بالثدي أو الإبط.
– تغير حجم وشكل الثدي.
– نزول إفرازات من حلمة الثدي، شفافة أو لا، أو دموية.
– اتجاه حلمة الثدي للداخل.
– ظهور تغير على الجلد مثل القشور، والنتوءات، والاحمرار، والالتهاب.
وأشار المركز إلى أن بعض العوامل يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل التاريخ الأسري، والبدانة، والأغذية المصنعة، والعلاج الهرموني، والإفراط في شرب الكحول.
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