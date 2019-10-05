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رفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ” ألميريا “ الإسباني، دعوى أمام القضاء الإسباني ضد المقاول المصري محمد علي، الذي اشتهر بحملة هجوم ضد السلطات المصرية.
وتهكم ” آل الشيخ ” عبر حسابه على ” فيسبوك ” ، قائلا: ” يقولك في مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن ” .
وأوضح: ” بصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب وفيس بوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا“، مختتمًا: ”يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي “ .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاوزاته.. « آل الشيخ » يقاضي محمد علي في أسبانيا لترحيله إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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