شجاعة قناص بالحد الجنوبي أُصيب 4 مرات وما يزال يؤدي مهمته ويروي بطولة زميله الشهيد (فيديو)

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استعرض تقرير مصور قصة قناص سعودي بالحد الجنوبي، أُصيب 4 مرات خلال مواجهات مع العدو وما يزال مصراً على مواصلة مهمته في الدفاع عن أرض الوطن.

وقال محمد أحمد فقيهي، وهو آمر فصيل قناصة بحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، إنه شارك في الحربين الأولى والثانية على الحوثيين.

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وأوضح أنه تعرض لإصابات في الكتف والظهر خلال مواجهة مع المليشيات الحوثية بمنطقة جبلية في قطاع الحرّث، كما أُصيب ثانيةً بشظايا في الظهر والرأس خلال مواجهة بأحد المواقع الحدودية.

أما الإصابة الثالثة، فكانت بحسب حديثه لبرنامج “MBC في أسبوع” إثر تعرضه لطلق ناري في اليد اليسرى نفذت من الجهة الأخرى خلال مواجهة مع العدو.

وروى فقيهي بطولة زميله محمد البركات الذي استشهد أثناء مواجهة مع عناصر من المليشيات، حيث تبادلوا معهم إطلاق النار وقتلوا وأصابوا عدداً منهم، وكان (أي فقيهي) مستتراً بساتر جبلي، وظنه صديقه تعرض لإصابة ولما ترك موقعه للاطمئنان عليه أُصيب بطلقات من العدو، ورفض نقله إلى المستشفى وأصر على إكمال مواجهة العدو وأوقع قتلى ومصابين منهم قبل أن يفارق الحياة.

وأكد فقيهي اعتزازه بالدفاع عن وطنه، وفخره بكونه في موقع “الشرف”، مطمئناً المواطنين السعوديين بأن إخوانهم الضباط والأفراد على قدر مسؤولية الدفاع عن حدود الوطن.