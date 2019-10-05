فيديو.. فنان يبدع في رسم صورة اللواء الفغم على جدار منزل بينبع

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. رسم فنان صورة رائعة للواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، على جدار منزل في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة. وعنون الفنان اللوحة التي جرى تداولها اليوم الجمعة على مواقع التواصل المختلفة، بعبارة “القوي الأمين”، وذلك تقديرا لجهود الراحل وتفانيه في خدمة الوطن والقيادة. يذكر أن نبأ استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم تصدر عدد من الصحف العربية والدولية..، وكان بمثابة الفاجعة، حيث رثاه المئات وقدموا التعازي لذويه في وفـاته.





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