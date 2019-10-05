تحميل المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولية تعويض المالك عن العيوب

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ألزمت التعديلات التي صدرت على نظام تطبيق كود البناء السعودي، المصمم والمنفذ والمشرف على تنفيذ البناء بتعويض المالك عن أية عيوب تظهر في البناء.

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ونص المرسوم الملكي القاضي بتعديل النظام على إلزام المصمم والمنفذ والمشرف بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود.

كما نصت التعديلات على أن يكون المصمم والمشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإنه لا يجوز إشغال البناء وإيصال الخدمات إليه إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح.

