فيديو.. مشجع يحضر مباراة الاتحاد والحزم بملابس الإحرام

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حضر مشجع اتحادي مباراة الفريق أمام الحزم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتدياً ملابس الإحرام.
وقال المشجع الاتحادي – الذي ظهر وهو مرتديا ملابس الإحرام ويتجه إلى دخول ملعب الجوهرة – إنه وصل من المدينة إلى جدة، وسيتابع المباراة ويتوجه إلى مكة لأداء العمرة.
يذكر أن الحزم فاز في المباراة على مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 10 والمركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري، فيما بقي رصيد الاتحاد عند النقطة 9 في المركز الخامس.
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