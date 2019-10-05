السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور



الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:28ت م

0016



الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:28ت م0016

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