السعودية اليوم / اختتام الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ،أمس ، فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي أقامتها بنظام التأهيل المستمر بمعسكر العزيزية.

وأفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن الدارسين قدمت لهم العديد من الجلسات التدريبية النظرية والعملية المقررة من جمعية الكشافة العربية

وفي ختام الفعاليات, قام رئيس النشاط الطلابي وقادة التدريب بجولة على مخيمات المجموعات والاطلاع على ما قاموا به خلال فترة التدريب من أعمال تطبيقية ، ثم سلمت لهم الشهادات .

// انتهى //

09:50ت م

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مكة المكرمة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساختتمت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ،أمس ، فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي أقامتها بنظام التأهيل المستمر بمعسكر العزيزية.وأفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن الدارسين قدمت لهم العديد من الجلسات التدريبية النظرية والعملية المقررة من جمعية الكشافة العربية السعودية وفق سياسة تنمية القيادات ضمن خطة كشافة الإدارة للعمل على زيادة المنتمين للعمل الكشفي بها، الذين بدورهم سيقومون على قيادة الوحدات المختلفة بمدارس المحافظة، حيث ستعمل الإدارة على الاستمرار بتأهيل القادة المتأهلين في مختلف الدراسات التأهيلية المتقدمة.وفي ختام الفعاليات, قام رئيس النشاط الطلابي وقادة التدريب بجولة على مخيمات المجموعات والاطلاع على ما قاموا به خلال فترة التدريب من أعمال تطبيقية ، ثم سلمت لهم الشهادات .// انتهى //09:50ت م0013

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