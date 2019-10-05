السعودية | تعرف على تفاصيل رسوم المرور لرخص القيادة وتجديد التالف والمفقود و نقل الملكية

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كشف المرور السعودي عن رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات ورسوم رخص القيادة للمركبات بأنواعها .

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا لـ “المرور” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن رسوم تجديد المركبات.

ورد “المرور” على السؤال بانفوجراف يوضح تفاصيل الرسوم وذلك على النحو التالي : “رسوم رخصة السير الخاصة 100 ريال للرسم السنوي، وللتجديد السنوي ولرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية”. ورسوم سير النقل الخاص، 200 ريال للرخصة السنوية والتجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و150 ريال لنقل الملكية.

وأوضح المرور أن قيمة رخصة سير الحافلة الصغيرة 200 ريال لرسم الرخصة السنوي والتجديد السنوي و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية. فيما تصل رسوم رخصة سير الحافلة العامة إلى 400 ريال لرسم الرخصة السنوي، لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية، فيما تصل رخصة سير الدراجة الآلية إلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي، وللتجديد السنوي، وللتالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية. وتشمل رسوم رخصة سير سيارة الأجرة 200 ريال لرسم الرخصة السنوي، والتجديد السنوي 100 ريال لرسم التالف والمفقود 300 ريال رسم نقل الملكية.

وأشار إلى أن رسوم رخصة القيادة الخاصة والعامة تصل إلى 40 ريالًا للرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، وتبلغ رسوم رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة 100 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي.

