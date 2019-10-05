بالصور.. زيارة نائب أمير الشرقية لرئيس المحكمة العامة بالأحساء في منزله

زار الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس المحكمة العامة بالأحساء الشيخ لؤي الراشد بمنزله، وتبادل مع الشيخ الراشد الأحاديث الودية.
وأشار الأمير إلى استقلال القضاء، ودوره في الإصلاح بين المتخاصمين وتحقيق العدالة.
كما زار الأمير قاضي الأوقاف والمواريث في الأحساء، الشيخ علي السلمان بمنزله وتبادل معه الأحاديث الودية، مشيرًا إلى دور القضاء في تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى تطبيق الإسلام المعتدل المتسامح .
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