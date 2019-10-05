شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذة الأماكن والان مع التفاصيل
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في لندن بتجنب أماكن المظاهرات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل بسبب «التغيرات البيئية».
وأوضحت السفارة أنه نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م حتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن.
ونشرت السفارة أرقام التواصل في حالة الطوارئ: الشرطة المحلية: 999 و 101 سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000 .
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذة الأماكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.