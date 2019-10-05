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سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذة الأماكن

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حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في لندن بتجنب أماكن المظاهرات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل بسبب «التغيرات البيئية».

وأوضحت السفارة أنه نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م حتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن.

ونشرت السفارة أرقام التواصل في حالة الطوارئ: الشرطة المحلية: 999 و 101 سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000 .

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