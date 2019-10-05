موسم_الرياض

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. في إطار إطلاق المملكة العربية السعودية 11 موسماً ترفيهياً على مستوى المملكة، ينطلق موسمالرياض 2019 الدولي في 11 أكتوبر المقبل ويستمر لمدة شهرين حتى 15 ديسمبر، على أن يضم عدداً كبيراً من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، تتضمن عروضاً مسرحية وموسيقية وعروض أزياء وسيركاً وافتتاح مطاعم ومنشآت عالمية تحول الرياض لمدينة ترفيهية عالمية. htps://twitter.com/RiyadhSeason/status/1180085472976134144?s=09





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