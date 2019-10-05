ولي العهد يقلّد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشاح الملك عبدالعزيز

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الجمعة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .