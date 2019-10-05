اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة في أعقاب تقرير نمو الوظائف



نيويورك 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

قفزت بورصة وول ستريت يوم أمس الجمعة بعد نمو معتدل للوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول خفف من حدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الأسبوع ألهبت الأسواق وغذت مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما ينزلق إلى ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 370.95 نقطة، أو 1.42%، إلى 26571.99 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 41.38 نقطة، أو 1.42%، ليغلق عند 2952.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.21 نقطة، أو 1.4%، إلى 7982.47 نقطة.

الا ان المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر مع تراجع داو جونز 0.93 بالمئة وناسداك 0.46 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.34 بالمئة، كما سجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز500 ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

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