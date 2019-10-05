، ولي العهد يقلِّد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، السيد كيريل ديمترييف، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ وذلك تقديرًا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاستثمارية، ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

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