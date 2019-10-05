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نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "الخليج 365" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.
وأكد المصدر لـ " الخليج 365" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.
ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.
مصدر بمرور مكة لـ "الخليج 365": هذه حقيقة سحب لوحات المركبات المخالفةهادي العصيمي الخليج 365 2019-10-05
نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "الخليج 365" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.
وأكد المصدر لـ " الخليج 365" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.
ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:30 AM
دعا لعدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدره القنوات الرسمية
نفى مصدر مطلع بمرور العاصمة المقدسة لـ "الخليج 365" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.
وأكد المصدر لـ " الخليج 365" بعدم صحة المتداول والحقيقة بأنه وقع بمحافظة العاصمة بإحدى دول الخليج.
ودعا المصدر عدم التعاطي مع الأخبار المغلوطة ومتابعة ما تصدر من القنوات الرسمية بمرور المملكة.
، مصدر بمرور مكة لـ "الخليج 365": هذه حقيقة سحب لوحات المركبات المخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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