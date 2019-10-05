عاجل اليمن : ورد للتو : تحذير هام للمسافرين والتجار | تعميم حوثي على جميع نقاط التفتيش بمصادرة هذه الأموال..!؟ وشن حملة جديدة على المصارف والشركات

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تحذير هام للمسافرين والتجار | تعميم حوثي على جميع نقاط التفتيش بمصادرة هذه الأموال..!؟ وشن حملة جديدة على المصارف والشركات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت مليشيات الحوثي تعميما على كل نقاط التفتيش التابعة لها بمصادرة الفئات النقدية من العملة الوطنية بطبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، على المواطنين والمسافرين، وفق تأكيد مصادر مطلعة.

واكدت المصادر أن المليشيات الحوثية ألزمت تجار العاصمة صنعاء بالامتناع عن تداول الفئات النقدية من العملة الوطنية بطبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن، وهددت بمصادرة أموالهم كاملةً.

مشيرة الى نهب عناصر المليشيا مبلغ 400 ألف ريال من الطبعة الجديدة على أحد تجار الأسماك بعد تفتيش سيارته في إحدى النقاط الرابطة بين صنعاء والحديدة.

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وأشارت المصادر إلى أن التعميم الحوثي يكشف نية المليشيات الحوثية لمعاودة شن حملة لنهب ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة.

وحذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات المليشيات، والتي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري اليمني.

يشار بان المليشيا منعت من تداول العملة النقدية المطبوعة حديثا في كل المناطق التي تسيطر عليها دون اكتراث لتداعيات الوضع الاقتصادي