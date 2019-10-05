عاجل اليمن : شركة النفط اليمنيه انتظروا هذا الخبر الهام صباح يوم السبت

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عدن - ياسمين التهامي - تعقد وزارة النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني، وشركة النفط اليمنية، صباح يوم غد السبت، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن الكارثة الإنسانية الوشيكة، جراء استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
ودعا الناطق الرسم باسم وزارة النفط والمعادن، المهندس حاشد صوفان، جميع القيادات والموظفين في ديوان الوزارة والشركة، لحضور مؤتمر، في مبنى وزارة النفط بشارع الزبيري، عند الساع العاشرة والنصف صباحاً.
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