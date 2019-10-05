خطباء الجوامع: الاتجار بالبشر أحد أشكال الرّقّ في العصر الحديث‬

أكد خطباء الجوامع بالمملكة، اليوم الجمعة، أن الاتجار بالبشر أحد أشكال الرِّقِّ بالعصر الحديث، وانتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الإسلام.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم بمختلف المحافظات والمناطق إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن «حرمة الاتجار بالبشر وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، بعرض فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك».

وشدد الخطباء على أن الشريعة الإسلامية سدَّت كل المنافذ المؤدية إلى المتاجرة بالبشر، بكل طريق يقضي على أشكال العبودية لغير الله تعالى، والذي شرع ما من شأنه تجفيف منابع الرق والعبودية، حتى اختفت بالفعل جميع مظاهر الرق وتحرر جميع الأرقاء وصار الأكرم هو الأتقى، لافتين إلى أن الاتجار بالبشر أحد صور الاسترقاق التي نهى الإسلام عنها وشدد عقوبة فاعلها ومرتكبها.

وبيَّن الخطباء أن صور الاتجار بالبشر متعددة ومنها «العمل القسري»؛ حيث تنتزع إرادة البشر وتزال، ويُرغَمون على العمل بأجر زهيد ظلمًا، وهو مقيد بعقود جائرة أو اشتراطات ظالمة لا يستطيع منها فكاكًا إلا إلى غياهب السجون .

Advertisements

كما تناول الخطباء، صورة أخرى من الاتجار في البشر بأكل حقوق الأجراء والمماطلة في دفع أجورهم بعد استيفاء العمل منهم، إلى جانب لون ثالث بغيض من الاتجار بالبشر وهو ما يُعرف بالاسترقاق أو الاستغلال الجنسي سواء أكان بغرض الاستمتاع الجنسي بالمغصوب أو بغرض التربح من وراء الأجساد كأحد أنواع البغاء.

ولفت الخطباء إلى أن من صور الاتجار بالبشر، إجبار الأطفال الذين لم يبلغوا الرشد بالعمل والكد والكدح للحصول على الأموال من ورائهم، وهو انتهاك لطفولتهم وتشويه وتدنيس لفطرتهم وحرمان لهم من التعلم والتدرج النفسي في تربيتهم، وإقحام لهم في مجال لا يمتلكون أدوات الخوض فيه.

واختتم الخطباء بالتذكير بشناعة هذه الأفعال وحرمتها وأنها تنافي قيم وتعاليم الإسلام التي جاءت لإكرام الأنسان والمحافظة على مكانته في المجتمع وتحريم ظلمه والاعتداء عليه، مطالبين من وقع في مثل هذه الأعمال الغوغائية بالرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان فور صدور توجيه الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عبرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن شكرها لتفاعل الوزارة مع الموضوعات ونوهت برسالة المنابر الدعوية بالمملكة في التعاطي مع ما يهم المجتمع ويساهم في وحدته واجتماع كلمته وتحقيق التعايش بكل صوره وأشكاله.