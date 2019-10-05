شاب سعودي يحاول الانتحار من فوق كوبري في الباحة.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية، محاولة انتحار شاب سعودي بالقرب من طلوع رغدان بمنطقة الباحة.

وقالت مصادر «عاجل» إن الشاب ربط حول عنقه حبلًا، وحاول القفز من أعلى كوبري بمنطقة الباحة إلا أنه عند سقوطه، انقطع الحبل، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة.

وتوضح الصور التي حصلت عليها «عاجل» تواجد سيارات الشرطة والدفاع المدني في منطقة الحادث، التي شهدت توافد عدد من المواطنين.