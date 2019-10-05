رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الاتحاد يخسر من الحزم .. والفتح والرائد يتعادلان



الرياض 05صفر 1441 هـ الموافق 04أكتوبر 2019 م واس

خسر الاتحاد من ضيفه الحزم 1-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله

وتقدم الاتحاد عن طريق هارون كمارا عند الدقيقة السادسة، وعادل للفتح لاعبه فاقنر عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول .

وفي الشوط الثاني سجل إدريس فتوحي هدف الفوز للحزم عند الدقيقة 83 ليرفع الفريق رصيده إلى10 نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع وتجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط وتراجع للمركز الخامس .

وفي الاحساء وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية انتهى اللقاء الذي جمع الفتح والرائد بالتعادل الإيجابي 2-2 .

وتقدم الرائد أولاً عن طريق ماركو بيريز عند الدقيقة 29 وعادل للفتح تي فريدي عند الدقيقة 34 وأضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح عند الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح 2-1 .

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الرائد محمد فوزير من إدراك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 91 ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر ، فيما نال الفتح أول نقطة له في المسابقة وبقي في المركز السادس عشر والأخير .

// انتهى //

02:47ت م

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الرياض 05صفر 1441 هـ الموافق 04أكتوبر 2019 م واسخسر الاتحاد من ضيفه الحزم 1-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الاتحاد عن طريق هارون كمارا عند الدقيقة السادسة، وعادل للفتح لاعبه فاقنر عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول .وفي الشوط الثاني سجل إدريس فتوحي هدف الفوز للحزم عند الدقيقة 83 ليرفع الفريق رصيده إلى10 نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع وتجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط وتراجع للمركز الخامس .وفي الاحساء وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية انتهى اللقاء الذي جمع الفتح والرائد بالتعادل الإيجابي 2-2 .وتقدم الرائد أولاً عن طريق ماركو بيريز عند الدقيقة 29 وعادل للفتح تي فريدي عند الدقيقة 34 وأضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح عند الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح 2-1 .وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الرائد محمد فوزير من إدراك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 91 ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر ، فيما نال الفتح أول نقطة له في المسابقة وبقي في المركز السادس عشر والأخير .// انتهى //02:47ت م0111

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الاتحاد يخسر من الحزم .. والفتح والرائد يتعادلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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