السعودية اليوم / الأمم المتحدة: عدد الناجين في الكونغو الديمقراطية من فيروس الإيبولا بلغ حتى الآن ألف شخص



الأمم المتحدة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في مجال الاستجابة لمواجهة فيروس الإيبولا النقاب عن نجاة الشخص رقم ألف من الوباء القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعودتهم جميعا سالمين إلى منازلم ومجتمعاتهم، مثنين على "القيادة الصارمة" للسلطات وجهود الطواقم والعاملين في مجال الصحة في الكونغو.

وبحسب بيان مشترك لمنسق استجابة الطوارئ لمواجهة الإيبولا، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وكل من منظمة اليونيسف وإنقاذ الطفولة، فإنّ الإعلان عن نجاة عدد كبير كان بفضل جهود الأمم المتحدة المشتركة والمضاعفة منذ مايو ومساعي حكومة الكونغو الديمقراطية الحثيثة لتحسين جوانب الصحة العامّة والانخراط السياسي، والأمن والاستجابة في المناطق المنكوبة.

مما يُذكر أن الوباء يتفشّى بسهولة وسرعة في الأقاليم التي تعاني من رداءة البنى التحتية وانعدام الاستقرار السياسي وغياب الأمن، علاوة على مقاومة العلاج وانعدام الشعور بالثقة، وانخراط مجموعات مسلحة في النزاع.

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