السعودية اليوم / مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بشمال بوركينا فاسو



واقادوقو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واس

قتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرين اليوم، في هجوم مسلح، بشمال بوركينافاسو.

وأفادت إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالجيش البوركيني، أن هذا الحادث كان نتيجة هجوم على العسكريين بعبوة ناسفة على محور منطقتي جيبو و بورزانغا شمال البلاد.

وتواجه بوركينافاسو منذ ثلاث سنوات عمليات إرهابية متقطعة، تطال عناصر الجيش والأمن والمدنيين.

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02:39ت م

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