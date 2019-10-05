اقتصادي/ بورصة باريس تغلق مرتفعة



باريس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ بنسبة 0.91 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 49.55 نقطة، ليصل إلى مستوى 5488.32 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليارات يورو.

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02:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.