رياضي / الدوري الفرنسي : أميان يتغلب على مارسيليا 3-1



أميان 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

فاز فريق أميان على ضيفه فريق أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب دو لا كورن في مدينة أميان، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع نادي أميان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، ببينما حل نادي مارسيليا في المركز السادس على قائمة الدوري برصيد 13 نقطة.

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02:37ت م

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