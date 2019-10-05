شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الخليج: سنتعامل بحزم ضد الهجمات الإرهابية.. أمن السعودية خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما يستمر النظام الإيراني الإرهابي وأذرعه التخريبية؛ المتمثلة في مليشيا الحوثي والحرس الثوري وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، في محاولة للإضرار بأمن واستقرار المنطقة، أدان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أخيراً، انتهاك أجواء دول في المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.

وأكد رؤساء أركان الخليج دعمهم جهود المملكة ودول مجلس التعاون في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها، وجاهزية القوات المسلحة بدول مجلس التعاون للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها، واعتبار الاعتداء على أيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي اعتداءً على دول المجلس كافة.

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وإدراكاً لأهمية الالتزام بالأمن الجماعي بين دول مجلس التعاون، فقد دعا رؤساء الأركان إلى توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم الإجراءات التي تتخذها السعودية أو أي دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها في مواجهة أي تهديد أو اعتداء.

وبحث رؤساء الأركان الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتأثيراتها على أمن وسلامة دول مجلس التعاون وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية، إضافة لبحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية التي تُعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس.

يُذكر أن الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا بمدينة الرياض، عُقد بناءً على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيدٍ من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.