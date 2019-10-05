«برلمانية الشورى» و«الوطنية الباكستانية» يسعيان لتعاون أكبر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الحربي بمقر مجلس الشورى في الرياض أمس الأول (الخميس)، اجتماعاً مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية لما لهما من دور في توثيق التعاون بين الجانبين والإسهام في فتح آفاق أوسع لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.



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