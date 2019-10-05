شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني والسفير السعودي يبحثان المستجدات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)بحث وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب في بيروت أمس (الجمعة) مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اللبناني والسفير السعودي يبحثان المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.