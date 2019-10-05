وزير الدفاع اللبناني والسفير السعودي يبحثان المستجدات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) بحث وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب في بيروت أمس (الجمعة) مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحث وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب في بيروت أمس (الجمعة) مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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