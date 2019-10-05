شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "الخليج 365": تمكين إسكان المرأة في مرافق الإيواء السياحي دون محرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن هيئة السياحة أقرت، أخيرا، الموافقة على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي. واشترط التوجيه تقديم المرأة أصل إثبات الهوية «الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو بطاقة الإقامة لغير السعوديات،» وإثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وقالت مصادر لـ«الخليج 365» إن القرار يؤكد على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.

واشترطت هيئة السياحة على المرخص له بتقديم الإيواء السياحي بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، مع التزام تلك المرافق بتزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند الطلب أي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة، خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة كحد أقصى من وقت طلبها.