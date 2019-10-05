شكرا لقرائتكم خبر عن «نسائية الجوف» تشارك «فرسان المملكة» غرس أشجار العزيزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مشاركات يغرسن الأشجار في متنزه العزيزية.

شاركت الإدارة النسائية بأمانة الجوف فريق فرسان المملكة التطوعي، بغرس الأشجار في متنزه العزيزية، وذلك ضمن مبادرة «الجوف واحة خضراء»، التي دشنها أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وتبنتها أمانة المنطقة، وفي إطار حرص الأمانة على تفعيل ودعم الشراكة المجتمعية.

وذكرت مديرة القسم النسائي المهندسة بشرى الرويلي أن مشاركة العنصر النسائي مع الفرق التطوعية تساهم بشكل كبير في بث ثقافة المحافظة على البيئة، ومعرفة طرق غرس الأشجار والوقت المناسب لتكون شاهداً على المشاركة النسائية التطوعية ووضع بصماتهن من خلال المبادرة والبرامج المختلفة، وهذا يثبت روح العمل التطوعي وتعزيز قيمته عند المرأة.

وقدمت قائدة فريق فرسان المملكة (التطوعي) بثينة العشيش شكرها وتقديرها لأمانة منطقة الجوف من خلال إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء.