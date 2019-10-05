شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التسجيل بمؤتمر طب العيون الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أعلن رئيس مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، ممثل فرع الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية الدكتور علي الخيري، تمديد التسجيل المبكر في فعاليات المؤتمر حتى 15 أكتوبر الجاري من خلال رابط التسجيل على الإنترنت.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع التحضيري للمؤتمر بحضور رؤساء اللجان العلمية والتنظيمية والإعلامية، منوها بمتابعة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، ورئيس الجمعية السعودية لطب العيون الأمير عبدالعزيز بن أحمد.

وأشار إلى أن تمديد فترة التسجيل في المؤتمر الذي سينعقد خلال الفترة بين 20 إلى 23 نوفمبر القادم، بفندق ريتز كارلتون بجدة؛ لتمكين أكبر عدد من المهتمين لحضور المؤتمر من أطباء العيون وأخصائيي البصريات، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون ومكافحة العمى.

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ودعا إلى استثمار فرصة تمديد التسجيل في المؤتمر، متوقعا أن يتجاوز عدد المشاركين بالمؤتمر أكثر من أربعة آلاف مشارك.

وفي سياق تنظيم المؤتمر، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن المؤتمر يعتبر من أهم الفعاليات التي ينظمها فرع الجمعية السعودية لطب العيون بجدة، ومستشفى الحرس الوطني بجدة، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ومستشفى العيون بجدة، كما يعتبر منصة تجمع باقة متميزة من المتحدثين الدوليين واللامعين في مجال طب وجراحة العيون، إضافة إلى أنه يشهد تنفيذ أحدث الكورسات الطبية وورش العمل التي تناقش أحدث تطورات التخصص.

وقال القحطاني: «المؤتمر يأتي انطلاقاً من إدراك الجمعية بأهمية استشراف المستقبل ووضع خارطة الطريق نحو الاستفادة التامة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون؛ سعيا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا القطاع».

وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على توثيق شراكة إستراتيجية لخدمة طب العيون مع المدرسة الأوروبية المتقدمة في علوم العيون وأيضا مع جمعية العيون الأمريكية.