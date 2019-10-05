شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ولي العهد يقلد مدير الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

قلد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الجمعة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر "كيريل ديمترييف" وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة ودولة روسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .