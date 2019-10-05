السعودية | محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- أصيب شخص في أسفل ظهره وأرجله ورأسه، إثر قيام مواطن بمحاولة انتحار من أعلى كوبري نزول رغدان.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس أن أحد المواطنين حاول الانتحار، بربط حبل في عنقه في سياج الكوبري، ما أدى إلي انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الكوبري.
ونتج عن السقوط إصابة في أسفل الظهر وكذلك في الأرجل والرأس، ونقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، فيما سلم الحادث إلى الشرطة.
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