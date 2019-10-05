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2019-10-05 ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز بأمر الملك سلمان وتقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين البلدين متابعات الخليج 365 - واس تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

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