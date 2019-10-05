السعودية | ولي العهد يكرّم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي

شكرا لقرائتكم ولي العهد يكرّم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

وحضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.