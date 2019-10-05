عاجل اليمن : شاهد..اول صورة للملازم السقطري الذي عينه الرئيس هادي مديرا لشرطة الجزيرة بعد ترقيته الى رتبة عقيد والذي أثار جنون بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..اول صورة للملازم السقطري الذي عينه الرئيس هادي مديرا لشرطة الجزيرة بعد ترقيته الى رتبة عقيد والذي أثار جنون بن زايد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر امس القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى الى رتبة عقيد. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.آ . Advertisements وقد مثل القرار ضربة موجعة للإمارات بعد الإطاحة بعميلها علي الرجدهي من إدارة أمن الجزيرة.

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