عاجل اليمن : طليقة الملك محمد تضعه في مأزق حقيقي وتأخذ كل أمواله بسبب طفلهما المحروم .. شاهد كيف كان الرد؟

شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة الملك محمد تضعه في مأزق حقيقي وتأخذ كل أمواله بسبب طفلهما المحروم .. شاهد كيف كان الرد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا، طليقها ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، بتعويضٍ خيالي لقاء طلاقها وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإنَّ أوكسانا، 27 عاماً، طالبت طليقها بقصرٍ في لندن تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافةِ إلى نفقةٍ شهرية لابنهما "ليون"، تصل إلى 29 ألف دولار أمريكي كتعويضٍ عن الطلاق الذي جاء بعد عامٍ من زواجهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ مقربٍ أنَّ محمد الخامس، سخر من هذا الطلب قائلاً: "هل تعتقد أنني بيل غيتس؟" وفيما يخص نفقة ابنه "ليون" علق قائلاً: "يبدو أنَّ ليون سيلتحق بجامعة إيتون العام المقبل، لذلك هي بحاجة إلى كل هذه الأموال من أجل رضيع!".

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يُذكر أنَّ ملك ماليزيا صرّح في وقتٍ سابق بأنه: "نادمٌ على الخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة" وذلك بعد طلاقه بعد ملكة جمال روسية التي كلّفه زواجه منها تخليه عن العرش بسبب ضغوطٍ تعرض لها بسبب علاقتهما.

وزعمَّ السلطان محمد، الذي لا يزال حاكماً لمقاطعة كيلانتان، أنهما تطلّقا لكن المسألة ما زالت يكتنفها الالتباس، وقد ردَّ قصره الملكي ببيانٍ رسميٍ غير مسبوق حينها.

وفي هذا الصدد أيضاً تحدثت أوكسانا في منشور حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة قضاء الأبوين وقتاً طويلاً قدر الإمكان مع طفلهما، فيما اعتبره البعض أنه تلميحٌ على السلطان الذي يبدو أنه قد تبرأ من الطفل.