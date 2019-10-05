عاجل اليمن : الفريق علي محسن يفاجئ الجميع ويرد بقوة على تصريحات ‘‘بن سلمان’’ الأخيرة بشأن الحوثيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق علي محسن يفاجئ الجميع ويرد بقوة على تصريحات ‘‘بن سلمان’’ الأخيرة بشأن الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر – نائب رئيس الجمهورية بالدعوة التي وجهها نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان لليمنيين بالاصطفاف صفا واحد ضد المشروع الايراني في اليمن.

وقال علي محسن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر ” :”نرحب بدعوة سمو نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”. ودعا علي محسن ” أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران”

Advertisements

وكان قد وجه نائب وزير الدفاع السعودي رسالة لليمنيين قال فيها : “آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.”