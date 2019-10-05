«المرور» يوضح الرسوم المقررة على رخص سير ونقل ملكية المركبات

أوضح المرور السعودي تفاصيل رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بمختلف أنواعها.

جاء ذلك على استفسار بشأن رسوم تجديد المركبات، تلقاه المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتشمل الرسوم رخصة السير الخاصة وقدرها 100 ريال للرسم السنوي، وللتجديد السنوي ولرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

وتشمل سير النقل الخاص، 200 ريال للرخصة السنوية والتجديد السنوي، فيما تصل إلى 100 ريال رسم التالف والمفقود، و150 ريال لنقل الملكية، بينما تصل رخصة سير الحافلة الصغيرة إلى 200 ريال لرسم الرخصة السنوي والتجديد السنوي و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

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أما رسوم رخصة سير سيارة الأجرة فهي 200 ريال لرسم الرخصة السنوي، والتجديد السنوي 100 ريال لرسم التالف والمفقود 300 ريال رسم نقل الملكية، فيما تصل رسوم رخصة سير النقل العام إلى 400 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية.

أما رخصة سير الحافلة العامة فتصل إلى 400 ريال لرسم الرخصة السنوي، لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، 100 ريال لرسم التالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية، فيما تصل رخصة سير الدراجة الآلية إلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي، وللتجديد السنوي، وللتالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية، فيما تصل رخصة سير مركبة الأشغال العامة إلى 300 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال للتالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية.

أما رسوم رخص القيادة فتختلف حسب أنواعها؛ لتصل رخصة القيادة الخاصة إلى 40 ريالًا للرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، وهي نفس الرسوم المقررة لرخصة القيادة العامة، فيما تصل رسوم رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة غلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، فيما يصل رسم رخصة قيادة الدراجة الآلية إلى 20 ريال لرسم الرخصة السنوي و رسم التجديد السنوي، فيما تصل رسوم التالف والمفقود لكل رخصة إلى 100 ريال.