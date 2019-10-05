الداير مقومات سياحية واعدة تنتظر الاستثمار

تتمتع محافظة الداير بالكثيرِ من المقومات السياحية التي لم تُستثمر بالشكل المطلوب، غير أن هناك بعض المحاولات التي بدأت باستثمار مزارع البن، وكشف الآثار الموجودة في المحافظة من قلاع أثرية منتشرة في وديانها وعلى قمم جبالها، إذ استقبلت خلال الفترات السابقة الكثير من الوفود السياحية آخرها زيارة فريق شركة صناع السياحة الذي يضم عددًا من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة ومن خارجها. واحتوت الزيارة على مسارات مختلفة للتعريف بالمحافظة، وكان لهم اجتماع مع محافظ الداير نايف بن لبدة، الذي وعد بتذليل كافة الصعاب، أمام أي جهة لديها النية في إقامة مشاريع استثمارية سواء سياحية أو زراعية بالمحافظة.

صناع السياحة

أوضح عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية ورئيس «فريق صناع السياحة» راضي الفريدي، أنهم يسعون إلى نشر ثقافة السياحية الزراعية والريفية بالمجتمع، ويعملون على توطين أفضل التجارب والمهارات العالمية في السياحة الزراعية والريفية. وأشار إلى أنهم يسعون إلى تأسيس وتطوير قاعدة معلومات وبيانات لكل ما يتعلق بالسياحة الزراعية والريفية، موضحا أن الفريق يعمل مع كل المزارعين لإبراز العناصر المميزة لكل مزرعة وتطويرها لتساعدهم في إنجاح مشاريع السياحة الزراعية، وكذلك تثقيف الجهات الممولة والمانحة وجميع الشركاء في القطاع العام والخاص على أهمية السياحة الزراعية والريفية.

المسؤولية الاجتماعية

بين الفريدي أن الهدف من الزيارة هو اطلاع أعضاء الرحلة على الفرص الواعدة بالمحافظة من فرص زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وبيئية وخيرية، حيث شملت الزيارة أماكن مختلفة بالمحافظة من أودية ومزارع وقلاع تاريخية ومتاحف وهيئة تطوير القطاع الجبلي، والاستماع لمجموعة من كبار السن، وفريق معاً التطوعي والمسؤولين في الدوائر الحكومية ورجال أعمال المحافظة، وخُتمت الزيارة بمقابلة محافظة الداير، ومناقشة ما شاهده أعضاء الرحلة، وتقديم الكثير من المقترحات للنهوض بالزراعة والسياحة والبيئة بالمحافظة.

المرأة الريفية

أضاف الفريدي أن المرأة الريفية في الدول المتقدمة لها دور ملموس في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي الغالب تزيد في الريف نسبة الإناث عن الذكور بسبب الهجرة الداخلية والخارجية بين الذكور خاصة، لذا لابد من آليه لتفعيل دور المرأة في محافظة الداير.

البن الخولاني

أوضح سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى، أن السياحة في محافظة الداير وبقية المحافظات الجبلية في جازان ليست بالحديثة، فقد زار المحافظات الجبلية الكثير من السياح على مر السنوات الماضية، ولكن اللافت للنظر، أنه بعد انتشار منتج البن وكون هذا المنتج مهما لأنه يأتي بعد البترول من حيث أهميته الاقتصادية على مستوى العالم، فقد حرص الكثير من مواطني المملكة على زيارة محافظة الداير حاضنة البن الخولاني العربي الأصيل لمشاهدة تلك النبتة وثمارها المهمة في المدرجات الزراعية الممتدة عبر سفوح جبال المحافظات الجبلية في جازان خصوصاً، بعد انتشار أخبار البن من خلال مهرجانه السنوي أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

السياحة الزراعية

أكد الخالدي أن زيارة الوفد المهتم بالسياحة الزراعية مؤخراً للمحافظة تعد زيارةً مهمة لنقل انطباعاتهم إلى رجال الأعمال لتنشيط هذا النوع من السياحة، ولعل زيارتهم سيتبعها الكثير من المبادرات من شركة صناع السياحة الزراعية لتبني بعض الأفكار التي ستجعل هذا النوع من السياحة أحد اهم مجالات صناعة السياحة في المملكة.

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مبادرات تطوعية

أوضح رئيس فريق معاً التطوعي أحمد المالكي، أن الفريق أنشئ للمساهمة في البناء والتنمية، وذلك من خلال عدة مبادرات قام ويقوم بها في مجالات منها التعريف بالمحافظة واستقبال الوفود والزوار ومساعدة الباحثين والعلماء للحفاظ على التراث الحضاري والعمراني والتعريف به، إضافة إلى إقامة برامج المشي الجبلي «الهايكنج»، والمساهمة في البرامج والاحتفالات الوطنية، وتبني المبادرات الرائدة وتفعيلها، والتعاون مع جميع الجهات فيما يخدم دوت الخليج والمواطن لتحقيق رؤية دوت الخليج 2030.

محافظة الداير

- تقع في شمال شرق منطقة جازان

- يحدها من الشمال وادي الحياة التابع لمنطقة عسير وجبال هروب

- تعد جزءا من جبال السروات الجنوبية الغربية

- تتميز خصائصها الجغرافية بوجود عدة جبال تفصل فيما بينها أودية عميقة

- تشتهر بالمدرجات الزراعية وتزرع فيها الذرة والدخن والموز والبن

- أهم أشجارها العرعر واللبخ والزيتون البري والتالق والأشجار العطرية