120 ألف متر إحداثات مخالفة بخميس مشيط

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، أن البلدية أزالت خلال الأسبوع المنصرم إحداثات على مساحة (120000)م2، حيث عملت البلديات الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط خلال الفترة الماضية على تكثيف الجهود الرقابية الميدانية بالمحافظة لضبط التعديات والإحداثات وإزالتها بعدة مواقع وبمساحات مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك، بما يحقق إنفاذ التوجيهات السامية وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات إمارة منطقة عسير، تحت إشراف أمانة المنطقة لاحتواء مشاكل التعديات والإحداثات منذ بدايتها ومنع استفحالها والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين. ودعت بلدية محافظة خميس مشيط أهالي المحافظة إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي إحداثات مشاهدة عن طريق خدمة 940 حتى تتمكن البلدية من إزالة المخالفات أولا بأول وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.



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