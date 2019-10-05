5 جوائز محلية ودولية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

استعرض تقرير مرئي ما أنجزه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ضمن فعاليات الندوة العلمية «تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة»، مُركزاً على فوز المجمع الذي تأسس عام 1405 بـ5 جوائز محلية ودولية. - 250 ألف متر مربع مساحته - 17 عددا من مجلة البحوث والدراسات القرآنية صدرت عنه - 12 موقعا له على الإنترنت - 7 لغات لمواقعه على الإنترنت Advertisements - 1100 عالم وأستاذ جامعة وفني وإداري يعملون فيه - %89 نسبة العاملين السعوديين فيه - 18 مليون نسخة طاقته الإنتاجية خلال العام الماضي - 320 مليون نسخة أصدرها منذ إنشائه



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