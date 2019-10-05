معايير المناهج على طاولة الوزارة وهيئة التقويم

بحثت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً ببرنامج معايير مناهج التعليم العام، بالشراكة مع وزارة التعليم، معايير المناهج، فيما تسعى إلى مراجعة وثائق تصنيف المعايير ومكونات تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها، وتهدف الهيئة إلى تصميم محتوى المواد التعليمية وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين. وكانت الهيئة ممثلةً ببرنامج معايير مناهج التعليم العام عقدت ورشة عمل بعنوان «تصنيف المعايير ودليل تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها وتضمين الأبعاد المشتركة»، في الرياض، بحضور 112 مختصاً من الفرق العلمية من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمشرفين.

وثائق التصنيف

تهدف الورشة بشكل مباشر إلى مراجعة وثائق تصنيف المعايير ومكونات تصميم محتوى المواد التعليمية وتقويمها، ومناقشة متطلبات محاور الأداء والمواصفات لتصميم محتوى المواد التعليمية، ومراجعة مقترح تضمين الأبعاد المشتركة، وتصنيف المعايير لجميع الصفوف في وثيقة التضمين.

وافتتح أعمال الورشة رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، فيما استعرض المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد نبذةً مختصرة عن الهيئة وأهدافها ومجالات اختصاصها ودورها في جودة الأداء، والإسهام في تحقيق تطور التعليم بالمملكة.

تعزيز المواطنة

قدّم مدير عام الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس، ورئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله السعدوي، عرضًا لسير العمل في مرحلة الأدلة والإسهامات المتوقعة من أعضاء الفريق العلمي في هذه الورشة. وأشارت مدير عام برنامج معايير مناهج التعليم العام الدكتورة هيا بنت محمد العمراني إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق 19 هدفاً من أهداف رؤية المملكة 2030 يأتي في صدارتها تعزيز المواطنة المسؤولة، وجودة المخرجات، وتطوير المناهج، ودعم أداء المعلمين.

جلسات نقاش

تخلل الورشة عدد من جلسات النقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات عن مواصفات ومكونات المواد التعليمية، حيث أُخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات.

هيئة تقويم التعليم وأهدافها

- الجهة المختصة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب

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- بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام

- إعداد معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء

- بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة

- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري

- بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها

- وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة

- إعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة

- تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية)