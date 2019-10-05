كشافة مكة يتدربون على الملاحة البرية

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن تدريب المشاركين اشتمل على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.
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