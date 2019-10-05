اخبار السعوديه

كشافة مكة يتدربون على الملاحة البرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نفذ المشاركون في الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها حالياً كشافة الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بمعسكر العزيزية، يوماً عملياً في الملاحة البرية ضمن الجانب التطبيقي العملي للدراسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن تدريب المشاركين اشتمل على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشافة مكة يتدربون على الملاحة البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا