كشافة مكة يتدربون على الملاحة البرية

نفذ المشاركون في الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها حالياً كشافة الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بمعسكر العزيزية، يوماً عملياً في الملاحة البرية ضمن الجانب التطبيقي العملي للدراسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن تدريب المشاركين اشتمل على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.