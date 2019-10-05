اختتام الحملة التوعوية بمرض تسمم الدم

واشتمل المؤتمر على ورش عمل ومحاضرات منها: مفهوم ونظرة عامة عن مرض تسمم الدم الجرثومي، التغيرات الفسيولوجية والظواهر السريرية، التعرف المبكر على المرض، العلاج القائم على الأدلة والبراهين، الحد والسيطرة على مصادر المرض، التوعية بحالات التسمم ومستجدات الأبحاث وغيرها.
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