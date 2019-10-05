اخبار السعوديه

تدشين اليوم العالمي للإسعافات الأولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دشّن مدير تعليم صبيا، ضيف الله الحازمي، أمس، معرض وحفل اليوم العالمي للإسعافات الأولية، تحت شعار «الإسعافات الأولية لكل شخص في كل مكان».

وتجول مدير التعليم وضيوف الإدارة في أقسام وأجنحة المعرض، الذي شمل مشاركة عدد من الإدارات الحكومية والخاصة، منها: الدفاع المدني وقطاع الرعاية الأولية والهلال الأحمر السعودي، وجمعية رواد للعمل التطوعي في جازان، وعدد من المؤسسات الخاصة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين اليوم العالمي للإسعافات الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا