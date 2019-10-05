تدشين اليوم العالمي للإسعافات الأولية

وتجول مدير التعليم وضيوف الإدارة في أقسام وأجنحة المعرض، الذي شمل مشاركة عدد من الإدارات الحكومية والخاصة، منها: الدفاع المدني وقطاع الرعاية الأولية والهلال الأحمر السعودي، وجمعية رواد للعمل التطوعي في جازان، وعدد من المؤسسات الخاصة.
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