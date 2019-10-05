تدشين اليوم العالمي للإسعافات الأولية

دشّن مدير تعليم صبيا، ضيف الله الحازمي، أمس، معرض وحفل اليوم العالمي للإسعافات الأولية، تحت شعار «الإسعافات الأولية لكل شخص في كل مكان».

وتجول مدير التعليم وضيوف الإدارة في أقسام وأجنحة المعرض، الذي شمل مشاركة عدد من الإدارات الحكومية والخاصة، منها: الدفاع المدني وقطاع الرعاية الأولية والهلال الأحمر السعودي، وجمعية رواد للعمل التطوعي في جازان، وعدد من المؤسسات الخاصة.